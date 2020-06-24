Китай готов к запуску своего аналога GPS: последний спутник связи уже на орбите

Китай запустил последний из спутников, входящих в навигационную спутниковую систему Beidou, передает CNBC. Таким образом, глобальная навигационная система страны уже готова, они могут начать использовать ее уже в ближайшее время.

Долгое время Beidou рассматривалась как альтернатива принадлежащей правительству США системе GPS. Исследователи отмечают, что Beidou — это большой прорыв в увеличении влияния Китая в мире информационных технологий.

Китай начал планировать свою собственную систему в конце 90-х годов, первую версию Beidou начали тестировать еще в 2000 году. Финальная версия системы не нуждается в серьезной модернизации до 2035 года.

Beidou имеет глобальный охват. По состоянию на конец 2019 года, около 70% смартфонов в Китае уже поддерживали Beidou, и более 100 партнеров планируют использовать ее для картографических техник.

В 2013 году Министерство транспорта Китая сообщало, что транспортные средства, используемые для перевозки "опасных предметов", пассажирские автобусы и грузовики используют Beidou. Запуск системы гарантирует, что Китай не потеряет доступ к глобальной навигации в случае военного конфликта с США.