Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МОН не переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения
МОН не переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения
СМИ: ЕС оставит закрытыми границы для граждан США, РФ и Бразилии
СМИ: ЕС оставит закрытыми границы для граждан США, РФ и Бразилии
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест

Китай готов к запуску своего аналога GPS: последний спутник связи уже на орбите

Китай готов к запуску своего аналога GPS: последний спутник связи уже на орбите
Обновлено 02:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Китай запустил последний из спутников, входящих в навигационную спутниковую систему Beidou, передает CNBC. Таким образом, глобальная навигационная система страны уже готова, они могут начать использовать ее уже в ближайшее время.

Долгое время Beidou рассматривалась как альтернатива принадлежащей правительству США системе GPS. Исследователи отмечают, что Beidou — это большой прорыв в увеличении влияния Китая в мире информационных технологий.

Китай начал планировать свою собственную систему в конце 90-х годов, первую версию Beidou начали тестировать еще в 2000 году. Финальная версия системы не нуждается в серьезной модернизации до 2035 года.

Beidou имеет глобальный охват. По состоянию на конец 2019 года, около 70% смартфонов в Китае уже поддерживали Beidou, и более 100 партнеров планируют использовать ее для картографических техник.

Штаты признали еще четыре китайских СМИ пропагандистскими

В 2013 году Министерство транспорта Китая сообщало, что транспортные средства, используемые для перевозки "опасных предметов", пассажирские автобусы и грузовики используют Beidou. Запуск системы гарантирует, что Китай не потеряет доступ к глобальной навигации в случае военного конфликта с США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Beidou.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Разумков: в Раде COVID-19 переболело 15-17 нардепов
03 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
04 Разумков: Пока рано говорить о повышении зарплат депутатам
05 КДК УАФ разобрал работу арбитра в матче Динамо - Колос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Паводок на Буковине: поврежден газопровод, Черновцы могут остаться без газа
Паводок на Буковине: Черновцы могут остаться без газа
Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)
Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
&quot;Это ужасный конец&quot;: Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
"Это ужасный конец": Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь