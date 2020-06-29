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Ураганная мощь: В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек

Ураганная мощь: В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек
08:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
По меньшей мере 12 человек погибли в результате сильных ливней и урагана, которые в последние дни обрушились на китайскую провинцию Сычуань. Об этом сообщает Синьхуа.

Вечером в воскресенье, 28 июня, местные власти сообщили, что после ураганного ветра и дождей в уезде Мяньнин 12 человек погибли и еще десять считаются пропавшими без вести. Десять погибших и семеро пропавших насчитали в городке Ихай после наводнения.

Еще два человека погибли и трое пропали в уезде Гаоян, где два автомобиля сорвались с шоссе в вышедшую из берегов реку.

Всего ненастье затронуло жизни почти 10 тысяч человек в Сычуане — местные дороги отрезаны от автотрасс, вода повредила дома и посевы. Экстренные службы эвакуировали из района наводнения 7,7 тыс. человек.

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Китай, Ливни.

Автор:

Телеграф
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