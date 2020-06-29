Борьба с COVID-19: Китай сообщил об успешном тестировании на людях вакцины

Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает сразу две вакцины против нового коронавируса, сообщила 28 июня об оптимистических результатах предварительного тестирования одного из средств на людях. Об этом пишет The Economic Times.

"Китайская национальная компания Biotec (CNBG) сообщила в воскресенье, что результаты предварительного тестирования на людях одной из возможных вакцин против коронавируса показали, что средство может быть безопасным и эффективным, это уже вторая возможная вакцина этой компании, которая показывает обнадеживающие результаты клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным испытаний, лекарственное средство обеспечило высокий уровень антител для всех участников прививки, которую сделали 1 120 здоровых людей, сообщила CNBG.

Китайским компаниям и исследователям разрешено тестировать восемь средств, которые могут стать вакцинами против коронавируса в Китае и за рубежом, что сделало Китай лидером в гонке по разработке вакцины против коронавируса, вследствие пандемии которого уже погибли свыше 500 000 людей во всем мире.

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 июня в мире заболевание, вызванное коронавирусом, выявили у 10 млн 249 тысяч 460 человек. 5 млн 556 тысяч 634 пациента уже выздоровели и 504 466 - умерли от осложнений.

Продолжают лечиться 4,1 млн человек.