Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: По количеству больных на COVID-19 лидируют три области
Минздрав: По количеству больных на COVID-19 лидируют три области
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня

Борьба с COVID-19: Китай сообщил об успешном тестировании на людях вакцины

Борьба с COVID-19: Китай сообщил об успешном тестировании на людях вакцины
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает сразу две вакцины против нового коронавируса, сообщила 28 июня об оптимистических результатах предварительного тестирования одного из средств на людях. Об этом пишет The Economic Times.

"Китайская национальная компания Biotec (CNBG) сообщила в воскресенье, что результаты предварительного тестирования на людях одной из возможных вакцин против коронавируса показали, что средство может быть безопасным и эффективным, это уже вторая возможная вакцина этой компании, которая показывает обнадеживающие результаты клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным испытаний, лекарственное средство обеспечило высокий уровень антител для всех участников прививки, которую сделали 1 120 здоровых людей, сообщила CNBG.

Китайским компаниям и исследователям разрешено тестировать восемь средств, которые могут стать вакцинами против коронавируса в Китае и за рубежом, что сделало Китай лидером в гонке по разработке вакцины против коронавируса, вследствие пандемии которого уже погибли свыше 500 000 людей во всем мире.

Выборы президента Польши: Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 июня в мире заболевание, вызванное коронавирусом, выявили у 10 млн 249 тысяч 460 человек. 5 млн 556 тысяч 634 пациента уже выздоровели и 504 466 - умерли от осложнений.

Продолжают лечиться 4,1 млн человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Вакцина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозовые дожди и +34°: Чем &quot;удивит&quot; погода в начале недели
Грозовые дожди и +34°: Чем "удивит" погода в начале недели
ГСЧС: В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь