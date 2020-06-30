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Жесткий карантин возвращается: Казахстан готовит реакцию на распространение коронавируса в стране

Жесткий карантин возвращается: Казахстан готовит реакцию на распространение коронавируса в стране
Обновлено 01:53 Сегодня Телеграф УНН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Госкомиссии под руководством премьер-министра в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае. Об этом сообщает DW.

После снятия ограничений 11 мая число случаев заражения коронавирусом увеличилось в 7 раз, заявил Токаев на видеоконференции с членами правительства, главами ряда госорганов, акимами городов и областей.

В частности, "несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах", и крупным очагом заболевания стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зафиксировано 1222 случая заражения.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни. Большинство жителей планеты остаются восприимчивыми к коронавирусу.

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Казахстан, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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