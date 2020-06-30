Новый виток противостояния: Индия запретила десятки китайских приложений, включая TikTok

Власти Индии заблокировали WeChat, TikTok и еще десятки китайских приложений. СМИ связывают этот запрет с военным столкновением, которое произошло на границе двух стран.

Правительство Индии запретило 59 приложений, которые разработаны в Китае. Чиновники объяснили это тем, что приложения "занимаются деятельностью, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне страны и безопасности государственного и общественного порядка". По их словам, они получили множество сообщений о том, что данные граждан находятся в опасности и передаются в чужие руки.

Аналитик исследовательской фирмы Counterpoint Тарун Патхак заявил, что этот запрет повлияет примерно на каждого третьего гражданина Индии. Приложениями TikTok, Club Factory, UC Browser в сумме пользовались около 500 млн пользователей в месяц. 27 из 59 приложений в мае 2020 года вошли в сотню самых популярных для устройств на Android.

Журналисты из Индии пока не смогли выяснить, к чему приведет этот запрет. Пока все 59 приложений можно найти в Google Play и App Store. Однако Джаянт Колла, аналитик исследовательской фирмы Convergence Catalyst, рассказал изданию TechCrunch, что этот шаг был "неожиданным" и окажет огромное влияние на китайские компании, многие из которых считают Индию своим крупнейшим рынком. Он отметил, что запрет этих приложений также повредит бизнесу внутри страны, который рекламирует продукцию на этих площадках.

Ранее стало известно, что между китайскими и индийскими военными произошло столкновение на границе в районе долины Галван в Ладакхе. C индийской стороны погибли порядка 20 человек, среди военных КНР пострадали 43 служащих.