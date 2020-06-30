Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Covid-19: В трех областях Украины снизилось количество больных, карта эпидемии
Covid-19: В трех областях Украины снизилось количество больных, карта эпидемии
Шмыгаль о работе с Зеленским: Президент никогда на меня не давил, мы советуемся
Шмыгаль о работе с Зеленским: Президент никогда на меня не давил, мы советуемся
Пустовой с Барселоной сыграет в финале чемпионата Испании
Пустовой с Барселоной сыграет в финале чемпионата Испании
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июля

Угроза еще одной пандемии: в Китае выявили новый вирус

Угроза еще одной пандемии: в Китае выявили новый вирус
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Ученые идентифицировали в Китае новый штамм вируса гриппа, который имеет серьезный потенциал к возникновению пандемии. И хотя сейчас он является не слишком опасным, но может мутировать.

Об этом сообщает ВВС Украина.

"Вирус появился совсем недавно, его разносчиками являются свиньи, но он может заражать и людей. Ученых беспокоит, что вирус может мутировать дальше, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку, вызвав новую глобальную эпидемию", - пишет издание.

По словам исследователей, хотя сейчас ситуация еще не стала угрожающей, новый патоген имеет все типичные характеристики, свидетельствующие о высокой приспособленности к заражению человека, и требует пристального контроля.

В частности ученые призывают быстро ввести мониторинг в индустрии выращивания свиней - следить как за животными, так и за здоровьем людей, работающих в этой сфере.

Сообщается, что последняя массовая эпидемия вируса похожего типа, с которой столкнулся мир, - вспышка свиного гриппа в 2009 году, начавшаяся из Мексики (получил название A/H1N1pdm09).

Смертность от него оказалась ниже, чем опасались сначала, - главным образом потому, что вирус был похож на другие вирусы гриппа и у многих уязвимых категорий пациентов (главным образом, пожилых людей) был иммунитет к нему.

Особенность же нововыявленного вируса в том, что он совершенно новый, и иммунитет против него у людей или слишком мал, или его нет совсем.

И хотя, по данным медиков, сейчас этот вирус, который назвали G4 EA H1N1, не представляет слишком большой угрозы, его нужно внести в список патогенов, за развитием которых обязательно надо следить.

Напомним, по состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 504 851. Выздоровели 5 219 375 человек, всего в мире 10 275 392 лица были инфицированы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Вирус, Пандемия, SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Протухшая вода и еда со вкусом ртути: как пал один из крупнейших мегаполисов майя
02 На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
03 У всех есть друг, который испортит вечеринку: Райан Рейнольдс сорвал встречу "Людей Икс" (Видео)
04 Смертельное ДТП в Харьковской области: иномарку выбросило на обочину
05 В Киеве на Позняках снова пожар в многоэтажке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Большая вода на западе Украины: подтоплено 147 домов, разрушены более 150 км дорог
Большая вода на западе Украины: подтоплено больше сотни домов
В 4 областях Украины из-за непогоды без света остались 35 населенных пунктов
В Украине из-за непогоды обесточены 35 населенных пунктов
Выборы президента Польши: финальные результаты
Выборы президента Польши: финальные результаты
&quot;Я просто сломалась&quot;: Кэти Перри призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством
"Я просто сломалась": Кэти Перри призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь