Угроза еще одной пандемии: в Китае выявили новый вирус

Ученые идентифицировали в Китае новый штамм вируса гриппа, который имеет серьезный потенциал к возникновению пандемии. И хотя сейчас он является не слишком опасным, но может мутировать.

Об этом сообщает ВВС Украина.

"Вирус появился совсем недавно, его разносчиками являются свиньи, но он может заражать и людей. Ученых беспокоит, что вирус может мутировать дальше, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку, вызвав новую глобальную эпидемию", - пишет издание.

По словам исследователей, хотя сейчас ситуация еще не стала угрожающей, новый патоген имеет все типичные характеристики, свидетельствующие о высокой приспособленности к заражению человека, и требует пристального контроля.

В частности ученые призывают быстро ввести мониторинг в индустрии выращивания свиней - следить как за животными, так и за здоровьем людей, работающих в этой сфере.

Сообщается, что последняя массовая эпидемия вируса похожего типа, с которой столкнулся мир, - вспышка свиного гриппа в 2009 году, начавшаяся из Мексики (получил название A/H1N1pdm09).

Смертность от него оказалась ниже, чем опасались сначала, - главным образом потому, что вирус был похож на другие вирусы гриппа и у многих уязвимых категорий пациентов (главным образом, пожилых людей) был иммунитет к нему.

Особенность же нововыявленного вируса в том, что он совершенно новый, и иммунитет против него у людей или слишком мал, или его нет совсем.

И хотя, по данным медиков, сейчас этот вирус, который назвали G4 EA H1N1, не представляет слишком большой угрозы, его нужно внести в список патогенов, за развитием которых обязательно надо следить.

Напомним, по состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 504 851. Выздоровели 5 219 375 человек, всего в мире 10 275 392 лица были инфицированы.