Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы

В западной Монголии на границе с Россией зафиксировали вспышку опасного заболевания - бубонной чумы. Об этом сообщает местное издание barakelde.org.
Карантинные меры объявили в двух районах аймака (региона) Ховд в западной Монголии.
Заболевание выявили у двоих местных жителей - мужчины и женщины. Известно, что заболевшие ели сырое мясо сурка. Молодая женщина госпитализирована в больницу, состояние ее критическое. Она была в прямом контакте с более чем 60 людьми и косвенно с более чем 400 жителями района. 27-летний мужчина также доставлен в местную больницу.
Карантин, по словам местных чиновников, введен на "неопределенный срок".
Чума - острое инфекционное заболевание. Бубонная чума является самой распространенной формой чумы в мире. Свое название она получила, из-за развития в процессе болезни бубонов — воспаленных паховых или подмышечных лимфатических узлов.
Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью. По данным ВОЗ, больной, который не получает своевременного лечения от этой болезни, может умереть в течение 24 часов.
Возбудителем чумы является бактерия Yersinia pesti. В природе инфекцию в основном переносят грызуны - крысы, сурки, кролики, суслики. Переносчики возбудителя инфекции - блохи.