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Новый антитеррористический закон: Amnesty International призывает ООН начать расследование из-за ситуации на Филиппинах

Новый антитеррористический закон: Amnesty International призывает ООН начать расследование из-за ситуации на Филиппинах
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф
Региональный директор Amnesty International по Азиатско-Тихоокеанскому региону Николас Бекелин раскритиковал подписанный президентом Филиппин Родриго Дутерте "Закон о борьбе с терроризмом". Его слова приведены на официальном сайте организации.

"Во времена правления Дутерте даже самые мягкие правительственные критики могут быть названы террористами", - заявил Бекелин.

Организация считает, что данный закон лишь усугубит положение дел с нападениями на правозащитников. 

"Эта администрация эффективно создала новое оружие для маркировки и преследования любых предполагаемых врагов государства. В сложившейся обстановке этот закон, столь расплывчатый в определении "терроризма", может лишь усугубить нападения на правозащитников. Утверждение этого закона наделяет правительство чрезмерными и неконтролируемыми полномочиями", - добавил Бекелин. 

Глава регионального отделения Amnesty International также призвал ООН провести расследование в отношении действий властей Филиппин. 

"Введение этого закона является последним примером постоянно ухудшающейся ситуации с правами человека в стране. Это еще раз показывает, почему ООН должна начать официальное расследование продолжающихся широко распространенных и систематических нарушений в стране", - подытожил он. 

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3 июля 2020 года президент Филиппин Родриго Дутерте подписал закон "Об антитеррористическом акте 2020 года", который заменяет "Закон о безопасности человека" от 2007 года.

 Amnesty International призвала правительство Филиппин отклонить этот закон, содержащий "опасные положения, несущие риски по дальнейшему подрыву прав человека в стране". 

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Amnesty International, Филиппины, Родриго Дутерте.

Автор:

Телеграф
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