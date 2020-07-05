Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Мы будем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и на таможне
Шмыгаль: Мы будем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и на таможне
Подтоплены дома, подмыты мосты: на Львовщине продолжается ликвидация последствий непогоды
На Львовщине продолжается ликвидация последствий непогоды
Милан на выезде крупно обыграл Лацио
Милан на выезде крупно обыграл Лацио
Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)
Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)

В Казахстане начался двухнедельный карантин

В Казахстане начался двухнедельный карантин
03:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Казахстане ввели двухнедельные карантинные меры.

В Казахстане с 5 июля начинают действовать двухнедельные карантинные меры, призванные остановить распространение коронавируса COVID-19 после ухудшения ситуации с пандемией.

По решению госкомиссии, в Казахстане на 14 дней приостанавливается междугороднее автобусное сообщение, в городах по времени ограничивается работа общественного транспорта. Передвижение граждан по республике на личном автотранспорте не запрещается.

Рейсы международного авиасообщения, которые возобновились в Казахстане с 20 июня, продолжатся, но на 14 дней будет заморожено расширение списка стран, в которые летают казахстанские авиакомпании; с ограничениями сохранено авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение.

С 5 июля вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, ограничено перемещение людей по улицам, паркам, скверам - группами не более трех человек, а также передвижение лиц старше 65 лет.

Вместе с тем казахстанцам разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Деятельность предприятий ряда сфер будет запрещена. В частности, под запрет попали: салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки.

Также запрет вводится на деятельность пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов, развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг-центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов.

Сохраняется дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), национальных компаний и иных организаций.

Разрешена деятельность медицинских центров по записи, аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.

Также будет разрешена, но с ограничением по времени и с соблюдением "санитарно-дезинфекционного режима", работа точек общественного питания на открытом воздухе, строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом строительных работ на открытом воздухе. Разрешается ведение сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, оказание услуг населению, среди которых мойка и ремонт автомобилей, ремонт бытовой техники, оказание банковских услуг.

За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований введены крупные штрафы.

Согласно решению госкомиссии, при необходимости "в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены".

В Казахстане аналогичные меры применялись во время действия режима чрезвычайного положения, который действовал с 16 марта по 11 мая. Позднее началась поэтапная отмена ограничительных мер, однако из-за роста распространения COVID-19 в ряде регионов были возобновлены карантинные ограничения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Казахстан, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
02 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
03 Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)
04 Голубовская рассказала о трудностях, возникающих при лечении COVID-19
05 Прибыль порта "Южный" за 2020 год выросла на 1304%
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; Путина: &quot;Евросолидарность&quot; требует собрать СНБО
"Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
На Ровенщине коронавирус обнаружили у 28 человек
На Ровенщине коронавирус обнаружили у 28 человек
В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
Принц Уильям покинул супругу и отправился в 600-летний паб (Фото)
Принц Уильям покинул супругу и отправился в 600-летний паб (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь