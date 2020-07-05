На юго-западе Японии продолжаются ливневые дожди: погибли 18 человек

Сильные дожди в Японии забрали жизни у 18 человек.

По крайней мере 18 человек погибли и еще семь считаются пропавшими без вести на юго-западе Японии, на который обрушились ливневые дожди, которые привели к разливам рек, оползней и затопления больших территорий.

Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение NHK.

Еще один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Большинство жертв — постояльцы дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото), который оказался затопленным из-за разлива реки. Прибывшие на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек.

По последним данным, более 200 тыс. человек получили рекомендации или указания к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный — пятый — уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей. По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, более 6 тыс. домов в префектуре Кумамото остаются без света.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства также подчеркнул, что все эвакуационные центры, где будут вынуждены временно находиться местные жители, будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами в связи с угрозой распространения коронавируса.

На юго-западе Японии продолжаются ливневые дожди. Интенсивность выпадения осадков снизилась, однако в некоторых областях она достигает отметки 200 мм в сутки.