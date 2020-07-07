Google прекратила предоставлять данные Китаю, ранее отказались Telegram, Facebook и Twitter

Google вслед за Telegram, Facebook и Twitter перестала выдавать данные властям Гонконга из-за вступления в силу закона Китая о национальной безопасности.

Корпорация Google прекратила предоставлять данные властям Гонконга из-за вступления в силу закона Китая о национальной безопасности. Ранее аналогично поступили Facebook, Twitter и Telegram, пишет CNN.

“В прошлую среду, когда закон вступил в силу, мы приостановили действия по любым новым запросам данных от властей Гонконга, и мы продолжим детально изучать новый закон”, — говорится в сообщении Google.

С аналогичными формулировками отказались передавать данные Facebook, Twitter и Telegram. В Facebook заявили, что не боятся последствий и считают фундаментальным право человека на свободу слова.

“Мы считаем свободу слова одним из фундаментальных прав человека и поддерживаем право людей выражать свое мнение, не опасаясь за свою безопасность и не боясь каких-либо других последствий”, — заявили в Facebook.

На прошлой неделе высший законодательный орган КНР, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, принял закон о национальной безопасности в Гонконге. В числе прочего он дает властям неизмеримо большие полномочия для противодействия антиправительственным акциям — их участники могут быть обвинены в сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти и сговоре с иностранными силами.