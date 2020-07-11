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Протесты сошли на нет: оппозиция Гонконга проводит праймериз к выборам в парламент

Протесты сошли на нет: оппозиция Гонконга проводит праймериз к выборам в парламент
14:48 Сегодня Телеграф
Оппозиционеры Гонконга установили избирательные кабинки по всему городу для проведения внутрипартийных выборов кандидатов от демократической партии в Законодательный совет (парламент Гонконга, - ред.). Об этом сообщает Aljazeera.

Гвинет Хо, независимый кандидат от демократической партии, заявила, что будет баллотироваться на выборах, несмотря на то, что у нее были опасения по поводу ее жизни.

"Хоть мы и обеспокоены текущим положением дел, мы также знаем, что если мы не сделаем что-то, если мы не будем сопротивляться авторитарному правлению, у нас нет будущего", - сказала она.

Субботние внутрипартийные выборы состоялись менее чем через две недели после того, как Пекин принял всеобъемлющий закон о национальной безопасности, действия которого распространяется на Гонконг.  Тем самым КНР вызвала у местного населения опасения о том, что широкие свободы, которых нет в материковом Китае, будут упразднены.

Закон наказывает то, что Китай считает сепаратизмом, подрывной деятельностью, "терроризмом" и сговором с иностранными силами. Также закон впервые разрешает агентам службы безопасности КНР официально работать в Гонконге.

Выборы направлены на то, чтобы повысить шанс кандидатов от демократов набрать 35 с лишним голосов в Законодательном собрании 6 сентября, что потенциально дает им возможность блокировать предложения правительства.

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Китай, Протесты, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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