"Они заплатят цену": КНДР возмутилась санкциями Британии

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что Великобритания "заплатит цену" за санкции против государственной безопасности и полицейских сил. Приводит его слова официальное корейское центральное информационное агентство.

Заявление прозвучало после того, как Великобритания объявила о первых после выхода из ЕС односторонних ограничениях в отношении стран, нарушающих права человека.

"Последний шаг Британии это вопиющий политический заговор в духе враждебной политики США", - сказал представитель.

"Мы решительно осуждаем Великобританию, проявившую дерзость наложить санкции на учреждения, ответственные за безопасность нашей страны. Мы расцениваем это как насильственное вмешательство во внутренние дела", - отметил он.

В понедельник Великобритания объявила о введении санкций против Министерства государственной безопасности Северной Кореи и Управления исправительных учреждений Министерства народной безопасности. В целом под действие санкций попали 49 лиц и организаций.

Британское правительство заявило, что обе организации были вовлечены в принудительный труд, пытки и убийства в тюремных лагерях Северной Кореи.