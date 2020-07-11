"Они заплатят цену": КНДР возмутилась санкциями Британии

Заявление прозвучало после того, как Великобритания объявила о первых после выхода из ЕС односторонних ограничениях в отношении стран, нарушающих права человека.
"Последний шаг Британии это вопиющий политический заговор в духе враждебной политики США", - сказал представитель.
"Мы решительно осуждаем Великобританию, проявившую дерзость наложить санкции на учреждения, ответственные за безопасность нашей страны. Мы расцениваем это как насильственное вмешательство во внутренние дела", - отметил он.
В понедельник Великобритания объявила о введении санкций против Министерства государственной безопасности Северной Кореи и Управления исправительных учреждений Министерства народной безопасности. В целом под действие санкций попали 49 лиц и организаций.
Британское правительство заявило, что обе организации были вовлечены в принудительный труд, пытки и убийства в тюремных лагерях Северной Кореи.