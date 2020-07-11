Вспышка коронавируса: две военные базы США в Японии закрылись на карантин

Из-за вспышки коронавируса на двух военных базах США в Японии был введен карантин. Об этом сообщает Kyodo.

"Военные заблокировали две базы морской пехоты США на Окинаве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе у 61 американского военного был подтвержден коронавирус, что и стало причиной закрытия базы Кэмп-Хансэн и авиабазы Футэмма Дейна карантин.

Как заявили в Корпусе морской пехоты, весь персонал с положительным результатом на COVID-19 был изолирован.

По данным Worldometer, в мире число инфицированных коронавирусом составляет 12 664 350, из них 563 691 человек умер, выздоровели 7 392 825 человек.