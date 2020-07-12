Наводнения и оползни в Непале: погибли не менее 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных непрекращающимися ливнями в Непале, десятки людей считаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на представителей местной администрации и полиции сообщило в субботу агентство Reuters.

Ранее агентство информировало про 23 погибших.

Согласно уточненным данным, в районе Мягди, где разрушено несколько домов, жертвами стихии стали 20 человек, 11 получили травмы и были госпитализированы, еще не менее 13 числятся пропавшими без вести. В районе Каски погибли семь, столько же — в районе Джаяркот, где ведутся поиски еще восьми человек. В районах Гулми, Ламджунг и Синдхупалчок жертвами стихийного бедствия стали в общей сложности шесть человек. Отмечается, что из-за сильных дождей свои дома были вынуждены покинуть тысячи непальцев.

Источники Reuters указывают, что соответствующие службы ведут поисково-спасательные операции. С помощью вертолетов в Мягди были обнаружены и спасены около 50 человек.

Напомним, вследствие наводнений в Японии как минимум 66 погибших, более 12 тыс. домов повреждены.