Беспорядки в Мали: трое погибших, более 70 пострадавших

В ходе массовых протестов в Бамако, столице африканского государства Мали, погибли три человека, по меньшей мере 74 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местных медиков.

"Число погибших в ходе двухдневных протестов с применением насилия в столице Мали возросло до трех человек, по меньшей мере 74 пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также был нанесен значительный ущерб зданию парламента страны, которое было разграблено протестующими.

Организатором протестов выступило "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил". По его данным, по меньшей мере шесть лидеров демонстрантов были арестованы в пятницу ночью и в субботу.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта выразил сожаление по поводу случаев применения насилия и подтвердил свое "желание продолжать диалог" с протестующими.

Для смягчения напряженности президент внес несколько предложений. Однако, указывает Синьхуа, протестующие их отвергли, призвав к назначению своего премьер-министра и отставке главы государства.