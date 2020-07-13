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Наводнение в Японии: погибло уже 70 человек

Наводнение в Японии: погибло уже 70 человек
05:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Количество жертв наводнения в Японии, вызванного обильными ливнями, возросло до 70, еще 13 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Синьхуа.

«Сильнейшие проливные дожди, продолжающиеся в Японии с начала июля, привели к разливам рек, горным обвалам и обрушению зданий во многих районах страны… К настоящему времени жертвами стихии стали уже 70 человек, еще один человек скончался позже от остановки сердца, 13 человек остаются пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего от стихийного бедствия пострадал остров Кюсю - здесь погибли 66 человек.

Поисково-спасательные отряды, состоящие из полицейских, сотрудников противопожарной службы и сил самообороны Японии, продолжают поиск пропавших.

По оценкам правительственных источников, в результате проливных дождей оказались затоплены 1550 га угодий, в 27 префектурах страны произошли оползни.

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Наводнение, Япония.

Автор:

Телеграф
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