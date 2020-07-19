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Непогода в Индонезии: погибли почти 4 десятка людей

Непогода в Индонезии: погибли почти 4 десятка людей
13:15 Сегодня Телеграф Укринформ
На индонезийском острове Сулавеси из-за наводнения и оползней погибли 36 человек.

В результате наводнения и вызванных ею оползней на индонезийском острове Сулавеси погибли 36 человек.

Об этом сообщает агентство ANI.

"36 человек погибли в результате наводнения", - сообщает агентство.

Также в результате непогоды более 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

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В спасательных операциях участвуют 359 работников Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Кроме того, наводнение разрушило автодорогу, девять мостов, 13 культовых сооружений, девять школьных восемь офисных зданий, рынок и несколько правительственных зданий.

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Все по теме:

Индонезия, Непогода, Оползень.

Автор:

Телеграф
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