Непогода в Индонезии: погибли почти 4 десятка людей

На индонезийском острове Сулавеси из-за наводнения и оползней погибли 36 человек.

В результате наводнения и вызванных ею оползней на индонезийском острове Сулавеси погибли 36 человек.

Об этом сообщает агентство ANI.

"36 человек погибли в результате наводнения", - сообщает агентство.

Также в результате непогоды более 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В спасательных операциях участвуют 359 работников Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Кроме того, наводнение разрушило автодорогу, девять мостов, 13 культовых сооружений, девять школьных восемь офисных зданий, рынок и несколько правительственных зданий.