Непогода в Индонезии: погибли почти 4 десятка людей

В результате наводнения и вызванных ею оползней на индонезийском острове Сулавеси погибли 36 человек.
Об этом сообщает агентство ANI.
"36 человек погибли в результате наводнения", - сообщает агентство.
Также в результате непогоды более 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
В спасательных операциях участвуют 359 работников Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.
Кроме того, наводнение разрушило автодорогу, девять мостов, 13 культовых сооружений, девять школьных восемь офисных зданий, рынок и несколько правительственных зданий.