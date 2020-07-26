Пандемия COVID-19: Власти КНДР сообщили о первом подозрении на коронавирус в стране

Имеется ввиду случай в городе Кэсон - коронавирус подоревают у лица, три года назад бнжавшего в Южную Корею и 9 июля также нелегально вернувшегося обратно.
Также сообщалось, что предполагаемого инфицированного поместили на карантин.
Пациенту сделали несколоко тестов.
На данный момент устанавливают все его вероятные контакты.
Ранее,сотрудники Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали устройство для почти мгновенного выявления у людей смертельного COVID-19. Об этом сообщили в MedicalXpress.