Пандемия COVID-19: Власти КНДР сообщили о первом подозрении на коронавирус в стране

Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии КНДР в связи с возможным выявлением в стране 1 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в ЦТАК.

Имеется ввиду случай в городе Кэсон - коронавирус подоревают у лица, три года назад бнжавшего в Южную Корею и 9 июля также нелегально вернувшегося обратно.

Также сообщалось, что предполагаемого инфицированного поместили на карантин.

Пациенту сделали несколоко тестов.

На данный момент устанавливают все его вероятные контакты.

Ранее,сотрудники Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали устройство для почти мгновенного выявления у людей смертельного COVID-19. Об этом сообщили в MedicalXpress.