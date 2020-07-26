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Пандемия COVID-19: Власти КНДР сообщили о первом подозрении на коронавирус в стране

Пандемия COVID-19: Власти КНДР сообщили о первом подозрении на коронавирус в стране
Обновлено 04:03 Сегодня Телеграф
Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии КНДР в связи с возможным выявлением в стране 1 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в ЦТАК.

Имеется ввиду случай в городе Кэсон - коронавирус подоревают у лица, три года назад бнжавшего в Южную Корею и 9 июля также нелегально вернувшегося обратно.

Также сообщалось, что предполагаемого инфицированного поместили на карантин.

Пациенту сделали несколоко тестов.

На данный момент устанавливают все его вероятные контакты. 

Ранее,сотрудники Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали устройство для почти мгновенного выявления у людей смертельного COVID-19. Об этом сообщили в MedicalXpress.

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КНДР, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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