Власти Вьетнама стали на защиту диких животных

Члены правительства Вьетнама запретила торговлю дикими животными внутри страны и ее импорт.

Правительство Вьетнама издало распоряжение, запрещающее продажу диких животных на оптовых рынках, а также импорт дичи.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на пресс-службу вьетнамского правительства.

"Всем гражданам, в том числе должностным лицам, государственным служащим и их родственникам запрещается незаконно охотиться на диких животных, торговать ими, транспортировать или убивать их, а также сохранять дичь", — говорится в тексте распоряжения.

Документ также запрещает импорт диких животных. Правительство отмечает, что так он выполняет свое обязательство "положить конец незаконной торговле дичью и ее потреблению".

В феврале 2020 года ряд групп по защите окружающей среды во Вьетнаме направила правительству письмо с просьбой закрыть рынки, где продают дичь.