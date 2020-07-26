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ДТП во Вьетнаме: автобус улетел с дороги и перевернулся, много погибших (Фото)

ДТП во Вьетнаме: автобус улетел с дороги и перевернулся, много погибших (Фото)
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
По меньшей мере 15 человек погибли в автокатастрофе с участием автобуса возле пещер Фонг Нха-Ке, что в центральной части Вьетнама. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что пассажирами автобуса была группа из сорока бывших одноклассников, которые собрались вместе, чтобы отпраздновать 30-летие окончания средней школы поездкой в знаменитые пещеры. 

По предварительной информации, водитель потерял контроль при повороте и слетел с дороги. 

По заявлениям местных чиновников, девять человек погибли на месте, еще шестеро скончались в больнице. Среди десятков госпитализированных, четверо находятся в критическом состоянии. 

ДТП во Вьетнаме, автобус слетел с дороги

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Авария произошла в районе с низким уровнем мобильного покрытия, что мешало спасательной операции. 

Полиция начала расследование аварии и пытается установить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики.

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Вьетнам, ДТП.

Автор:

Телеграф
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