ДТП во Вьетнаме: автобус улетел с дороги и перевернулся, много погибших (Фото)

Отмечается, что пассажирами автобуса была группа из сорока бывших одноклассников, которые собрались вместе, чтобы отпраздновать 30-летие окончания средней школы поездкой в знаменитые пещеры.
По предварительной информации, водитель потерял контроль при повороте и слетел с дороги.
По заявлениям местных чиновников, девять человек погибли на месте, еще шестеро скончались в больнице. Среди десятков госпитализированных, четверо находятся в критическом состоянии.
Авария произошла в районе с низким уровнем мобильного покрытия, что мешало спасательной операции.
Полиция начала расследование аварии и пытается установить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики.