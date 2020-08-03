Эпидемия COVID-19: ученые установили какой риск подхватить коронавирус в поезде

Ученые подсчитали риски подхватить коронавирус, путешествуя в поезде, основываясь на данных скоростной железной дороги в Китае. Об этом сообщили в журнале Clinical Infectious Diseases.

Результаты исследования свидетельствуют, что находясь в вагоне с сидячими местами в пределах трех рядов (по ширине) и пяти (по длине) риск заразиться от больного COVID-19 колеблется от нуля до 10%.

Как отмечается, самый высокий риск заражения - 3,5% - был у тех, кто сидел рядом с больным. Шанс подхватить вирус у тех, кто сидел в том же ряду, но не рядом, был на уровне 1,5%. С каждым часом путешествия недалеко от больного вероятность заразиться повышалась на 0,15%, а если пассажир сидел рядом с пациентом - на 1,3%. При этом, для тех, кто сел на место больного,который вышел, риск заразиться был невысоким - всего 0,075%.

По результатам исследования авторы констатировали: COVID-19 имеет высокий риск передачи среди пассажиров поезда, однако этот риск имеет значительные отличия в зависимости от времени путешествия и местоположения пассажира.

Во время вспышек заболевания для пользования общественным транспортом в закрытых условиях, таких как вагоны поезда, необходимо принимать меры по уменьшению риска передачи, в частности, увеличить расстояние между сиденьями, уменьшить плотность пассажиров и использовать средства личной гигиены.

По состоянию на утро понедельника, 3 августа, во всем мире зарегистрировано 18 236 624 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Только 218 тысяч человек заразились инфекцией за минувшие сутки.