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В Китае от чумы умер мужчина: на карантин закрыли целую деревню

В Китае от чумы умер мужчина: на карантин закрыли целую деревню
12:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Китае очередная вспышка бубонной чумы. Умер житель региона Внутренняя Монголия.

Об этом сообщает CNN.

Диагноз "Бубонная чума" мужчине подтвердили только 5 августа, а скончался он в воскресенье. Отмечается, что болезнь привела к сбою в системе кровообращения заболевшего. Как именно заразился пациент, не уточняется.

Чтобы остановить распространение болезни, власти изолировали деревню Суджи Синьцунь, где жил умерший. На территории проводят ежедневную дезинфекцию домов. В районе вели третий уровень предупреждения заболевания. 

Отмечается, что других случаев заражения в деревне не выявили. Тесты всех, кто контактировал с умершим оказались негативными. 

Это уже второй случай смерти в этом году от бубонной чумы. Предыдущий случай был выявлен в июле в Баяннур, другом городе Внутренней Монголии.

Как сообщалось, в этом году в Китае и Монголии фиксировали случаи бубонной чумы.

2 июля на западе Монголии заболело два человека, которые употребляли в пищу сырое мясо грызунов.

Бубонная чума - бактериальное заболевание с высокой степенью летальности. Возбудителем инфекции является бактерия Yersinia pesti.  Чума передается от грызуна человеку укусом зараженной блохи. Кроме того, может распространяться при контактах с жидкостями или тканями инфицированного животного. Первым симптомом чумы является высокая температура (41 °C), резкий озноб и увеличение лимфатических узлов, так как именно там развивается инфекция. Если больной не получает своевременного лечения, то может умереть в течение 24 часов. Лечат чуму антибиотиками.

В Средневековые века чума (черная смерть или черный мор), которая пришла с Востока уничтожила почти половину населения Европы. 

В начале ХХ века эпидемия чумы бушевала в Китае и Индии. Она продолжалась несколько десятилетий и унесла жизни свыше 12 млн человек.

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Китай, Чума, Бубонная чума.

Автор:

Телеграф
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