Новая напасть в Китае: от чумы умер еще один человек

В городе Баян-Нур, что автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае, зафиксирована еще одна смерть от бубонной чумы. Об этом сообщает CNBC.

Из-за угрозы распространения болезни, в городе введен повышенный уровень реагирования на опасность до конца этого года.

Ранее, 6 августа, администрация Внутренней Монголии сообщила о смерти жителя города Баотоу от бубонной чумы. С целью недопущения распространения инфекции, медики отправили на карантин несколько десятков людей, имевших контакты со скончавшимся.

Компетентные органы страны периодически фиксируют случаи заболевания чумой в степях на севере Китая и в соседней Монголии. Как правило, инфицирование происходит после употребления в пищу сырого мяса сурков, которые часто бывают разносчиками болезни.

Мясо сурков считается деликатесом среди жителей Монголии. При этом почки грызунов традиционно едят сырыми, по местным верованиям, это дает людям силу и долголетие.

Чума - это зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, тяжелой интоксикацией, геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бубонов, нередко - септическим течением и высокой летальностью. Чума способна к быстрому эпидемическому распространению, относится к группе инфекционных болезней с многими механизмами передачи.