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Суббота, 08.08.2020
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Новая напасть в Китае: от чумы умер еще один человек

Новая напасть в Китае: от чумы умер еще один человек
Обновлено 20:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В городе Баян-Нур, что автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае, зафиксирована еще одна смерть от бубонной чумы. Об этом сообщает CNBC.

Из-за угрозы распространения болезни, в городе введен повышенный уровень реагирования на опасность до конца этого года. 

Ранее, 6 августа, администрация Внутренней Монголии сообщила о смерти жителя города Баотоу от бубонной чумы. С целью недопущения распространения инфекции, медики отправили на карантин несколько десятков людей, имевших контакты со скончавшимся. 

Компетентные органы страны периодически фиксируют случаи заболевания чумой в степях на севере Китая и в соседней Монголии. Как правило, инфицирование происходит после употребления в пищу сырого мяса сурков, которые часто бывают разносчиками болезни. 

Мясо сурков считается деликатесом среди жителей Монголии. При этом почки грызунов традиционно едят сырыми, по местным верованиям, это дает людям силу и долголетие.

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Чума - это зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, тяжелой интоксикацией, геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бубонов, нередко - септическим течением и высокой летальностью. Чума способна к быстрому эпидемическому распространению, относится к группе инфекционных болезней с многими механизмами передачи.

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Все по теме:

Китай, Эпидемия, Бубонная чума.

Автор:

Телеграф
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