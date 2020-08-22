Неспокойная ночь: во время боев на севере Афганистана погибло почти 20 человек

Девять проправительственных ополченцев были убиты во время нападения талибов в северной афганской провинции Тахар.

"Неизвестное количество талибов штурмовало контрольно-пропускной пункт местных ополченцев в окрестностях района Ходжа Бахаводдин в пятницу вечером", - сказал представитель полиции провинции Халил Асир, передает Синьхуа.

В другом столкновении в северной провинции Сари-Пул во время нападения было убито десять боевиков Талибана. 13 проафганских добровольцев и два солдата правительственных сил получили ранения

Столкновения вспыхнули, когда группа боевиков Талибана атаковала контрольно-пропускные пункты в деревнях Латабанд и Тайара Майдан в Сузьма-Кале. Силы безопасности при поддержке афганских ВВС соответствующим образом отреагировали на нападение, вынудив нападавших отступить.

Провинция долгое время была ареной ожесточенных столкновений и боев.

После подписания мирного соглашения между талибами и Соединенными Штатами в конце февраля афганские лидеры, в том числе президент Мохаммад Ашраф Гани, часто требовали от талибов прекратить эскалацию насилия.

Боевики, однако, активизировали атаки, часто устраивая нападения и засады против сил безопасности.