Обвал жилого дома в Индии: под завалами могут находиться более сотни человек

По сообщениям местных должностных лиц в доме проживало около 200 человек, однако во время происшествия не все из них были дома.
Представитель индийских национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) Сачидананд Гауд сообщил репортерам, что спасатели достали из-под обломков тело одного человека. Его личность устанавливается.
"Я считаю, что на момент обрушения внутри здания находилось от 100 до 125 человек", - сказал Гогавале
Building fall down in Mahad. pic.twitter.com/X3XHsM3FCj
— (@BrotherMP_) August 24, 2020
По сообщениям местных властей, более двух десятков человек были доставлены в больницы.
На месте происшествия работают спасательные бригады NDRF и кинологи.