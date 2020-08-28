После рекордного срока у власти премьер Японии собирается уйти в отставку

В СМИ появилась информация, что Синдзо Абэ, который возглавляет правительство Японии почти восемь лет, сегодня объявит об отставке.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит с поста из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на собственные источники в правящей партии.

По информации агентства, ожидается, что Абэ сделает соответствующее заявление на пресс-конференции в ближайшее время. Как сообщается, вопрос о состоянии здоровья Абэ поднимали время от времени после того, как он неожиданно подал в отставку из-за ухудшения своей хронической болезни - язвенного колита - в 2007 году.

Таким образом, 65-летний Абэ, 57-й премьер Японии в 2006—2007 годах и действующий на втором сроке с 26 декабря 2012-го, побьет прежний рекорд длительности нахождения у власти на четыре дня. Абэ также был самым молодым государственным лидером страны за всю ее историю.

Его появление в политикуме неслучайно: дед Абэ по матери, Нобусукэ Киси, также возглавлял Японию в 1957–1960 годах, а отец, Абэ Синтаро, был главой МИД в 1982–1986 годах. Нынешний премьер изучал политологию в университете Сэйкэйна, в конце 1970-х учился в университете Южной Калифорнии, после чего вернулся на родину и работал в сталелитейной компании.

Как пишет New York Times, за время пребывания у власти он руководил восстановлением Японии после разрушительного землетрясения, цунами и ядерной катастрофы на Фукусиме, "в какой-то мере восстановил экономическое здоровье страны и заручился благосклонностью непредсказуемого американского президента Дональда Трампа".

При этом Абе не смог пересмотреть пацифистскую конституцию страны, установленную после Второй мировой войны американским оккупационным режимом, обеспечить возвращение оспариваемых Курильских островов и установить мир с Россией.