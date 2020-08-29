Обвал ресторана в Китае: погибло пять человек

Как сообщают местные власти, инцидент произошел в городе Линьфень, что в провинции Шаньси на севере Китая.
Вследствие происшествия пять человек погибли и еще четверо находятся под завалами.
Здание обрушилось в около 9:40 по местному времени.
突发山西了临汾酒店坍塌 多人死亡救援仍在进行中
29日上午9时许，山西省临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店宴会厅发生坍塌事故，截止目前抢救出被困人员33人，其中5人死亡，1人重伤。 pic.twitter.com/Xad2BE8XX9
— 羽寒 (@yuhan_1978) August 29, 2020
На данный момент известно о 28 спасенных из-под обломков, один из них находится в тяжелом состоянии.
Спасатели продолжают проводить поисковые работы.