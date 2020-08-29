Обвал ресторана в Китае: погибло пять человек

На севере Китая обрушилось двухэтажное здание ресторана, унеся жизни пяти человек.

Как сообщают местные власти, инцидент произошел в городе Линьфень, что в провинции Шаньси на севере Китая.

Вследствие происшествия пять человек погибли и еще четверо находятся под завалами.

Здание обрушилось в около 9:40 по местному времени.

На данный момент известно о 28 спасенных из-под обломков, один из них находится в тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают проводить поисковые работы.