Обвал ресторана в Китае: число жертв возросло до 29

Число погибших во время обвала здания ресторана в Китае возросло до 29 человек.

В воскресенье местные власти заявили, что 29 человек погибли в следствие обрушения ресторана в провинции Шаньси на севере Китая.

По словам спасательной команды, трагедия в ресторане Juxian в деревне Чэньчжуан произошла около 9:40 по местному времени в субботу, в это время много людей находились в здании, отмечая день рождения 80-летнего местного жителя.

Спасательные работы были завершены в 3:52 утра в воскресенье. Всего из-под обломков обрушившегося двухэтажного дома вытащили 57 человек. Было подтверждено, что 29 из них погибли, семь получили тяжелые травмы и еще 21 человек легко травмирован.

Для расследования происшествия создана следственная группа.