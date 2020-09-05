В мечети прогремел взрыв: власти Бангладеша озвучили количество жертв

Взрыв прогремел в мечети в районе Нараянгандж недалеко от столицы страны Даки во время традиционной молитвы.
По предварительной информации, в мечети взорвались шесть кондиционеров.
Причиной, вероятно, стала утечка газа в сети системы кондиционирования.
В результате взрыва погибли 13 человек, среди которых ребенок.
Кроме этого, около 30 верующих были доставлены в больницу с сильными ожогами, часть из них находятся в тяжелом состоянии.
Число жертв взрыва может возрасти.
Сейчас правоохранительные органы начали расследование.