В мечети прогремел взрыв: власти Бангладеша озвучили количество жертв

В Бангладеш прогремел взрыв в мечети, в результате чего погибли не менее 13 верующих. Об этом сообщают в Reuters.

Взрыв прогремел в мечети в районе Нараянгандж недалеко от столицы страны Даки во время традиционной молитвы.

По предварительной информации, в мечети взорвались шесть кондиционеров.

Причиной, вероятно, стала утечка газа в сети системы кондиционирования.

В результате взрыва погибли 13 человек, среди которых ребенок.

Кроме этого, около 30 верующих были доставлены в больницу с сильными ожогами, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Число жертв взрыва может возрасти.

Сейчас правоохранительные органы начали расследование.