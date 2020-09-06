Ким Чен Ын приехал посмотреть на пострадавшие от тайфуна регионы КНДР (Фото)

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в прибрежных районах южной и северной провинций Хамгён было разрушено более 1000 домов, а также затоплены сельскохозяйственные угодья и некоторые общественные здания.
ЦТАК не сообщило ни о каких смертельных случаях или ранениях в этих двух провинциях. Но главная газета страны Rodong Sinmun заявила в субботу, что в провинции Кангвон, к югу от провинции Хамгён, были зарегистрированы "десятки жертв", и что чиновники в Кангвоне будут "строго наказаны" за неспособность эвакуировать жителей в безопасное место.
Ким Чен Ын возглавил расширенное заседание исполнительного комитета по восстановлению пострадавших от тайфуна районов, сосредоточив внимание на таких детальных мерах, как организация отправки в эти районы строительных бригад, техники и материалов.
Также он уволил главу провинциального комитета партии Южный Хамгён и назначил нового председателя.
Правящая партия Северной Кореи призвала к наказанию должностных лиц, невыполнение приказов которых приводит к "десяткам жертв" во время тайфунов.
КНДР переживает один из самых дождливых сезонов в истории.
Тайфун Майсак обрушился на Корейский полуостров в четверг. В Южной Корее он лишил жизни двух человек и оставил тысячи людей без электричества.