После семи месяцев в море: почти триста беженцев из Мьянмы высадились в Индонезии

На пляже в индонезийской провинции Ачех было обнаружено почти 300 мусульман-рохинджа. Они провели в море несколько месяцев.

Группа прибыла на пляж Уджонг Бланг на одной лодке, о чем сообщили местные жители.

181 женщина, 100 мужчин и 14 детей получили приют и получили помощь от местных жителей, полиции, военных и медицинских работников.

"Сейчас мы все еще ждем дальнейших указаний от наших руководителей", - сказал военный командующий округа Банда Шакти Рони Махендра.

Директор УВКБ ООН по делам беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе Индрика Ратватте сказал, что беженцы выживали около семи месяцев в море в отчаянных условиях, некоторым из них потребовалась медицинская помощь. По его словам, в феврале около 330 рохинджа отправились в путешествие в сторону Кокс-Базар в Бангладеш.

"По оценкам, более 30 человек погибли в пути", - сказал Ратватте.

В течение более 200 дней группа неоднократно пыталась высадиться на сушу, но им запрещали.

Сотни тысяч мусульман рохинджа бежали из Мьянмы из-за военных действий и притеснений от властей, многие из них живут в густонаселенных лагерях беженцев в Бангладеш. Правозащитники опасаются, что большое количество рохинджа попыталось уйти в море, спасаясь от продолжающихся преследований в Мьянме и лишений в лагерях в Бангладеш, где часто промышляют торговцы людьми.