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Жители деревни в Индии взяли крокодила в "заложники" и потребовали выкуп

Жители деревни в Индии взяли крокодила в "заложники" и потребовали выкуп
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Al Arabiya Фото: Твиттер
Жители деревни на севере Индии обнаружили крокодила в местном пруду. Не растерявшись, местные дельцы решили потребовать за зеленого "заложника" выкуп.

По словам официальных лиц, двухметровая рептилия из близлежащего заповедника Дудхва появилась в деревне Мидания в обедневшем штате Уттар-Прадеш после недавнего наводнения.

Местные жители поймали крокодила, а затем потребовали 50 000 рупий (почти 700 долларов), чтобы вернуть его.

"Нам потребовалось несколько часов, чтобы убедить их с помощью местной полиции и властей освободить крокодила", - сказал Анил Патель, чиновник, отвечающий за буферную зону вокруг заповедника тигров Дудхва.

Жителям села также угрожали судебным иском. Официальные лица объяснили, что они рискуют попасть в тюрьму на срок до семи лет.

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В итоге крокодила освободили и в тот же день выпустили его в реку Гагра.

"Люди понятия не имели, что крокодил находится под защитой Закона об охране дикой природы. Для нас важно больше говорить людям о дикой природе", - добавил Патель.

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Индия, Крокодил.

Автор:

Телеграф
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