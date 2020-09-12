Жители деревни в Индии взяли крокодила в "заложники" и потребовали выкуп

По словам официальных лиц, двухметровая рептилия из близлежащего заповедника Дудхва появилась в деревне Мидания в обедневшем штате Уттар-Прадеш после недавнего наводнения.
Местные жители поймали крокодила, а затем потребовали 50 000 рупий (почти 700 долларов), чтобы вернуть его.
"Нам потребовалось несколько часов, чтобы убедить их с помощью местной полиции и властей освободить крокодила", - сказал Анил Патель, чиновник, отвечающий за буферную зону вокруг заповедника тигров Дудхва.
Жителям села также угрожали судебным иском. Официальные лица объяснили, что они рискуют попасть в тюрьму на срок до семи лет.
В итоге крокодила освободили и в тот же день выпустили его в реку Гагра.
"Люди понятия не имели, что крокодил находится под защитой Закона об охране дикой природы. Для нас важно больше говорить людям о дикой природе", - добавил Патель.