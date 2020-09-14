Ким Чен Ын заметно похудел

Руководитель КНДР Ким Чен Ын похудел и выглядит уставшим.

В сети появилось свежее фото главы Северной Кореи Ким Чен Ына. На фото заметно, что лидер КНДР заметно похудел, по сравнению с предыдущими фото, у него отсутствует второй подбородок.

Ким Чен Ын, сентябрь 2020

Ким Чен Ын, июль 2020

Ким Чен Ын, июль 2020

Следует отметить, что весной этого года в СМИ появилась информация об исчезновении северокорейского главы из публичного пространства.

Журналисты заявляли о критическом состоянии Ким Чен Ына. В частности, сообщалось, что северокорейский диктатор на протяжении нескольких месяцев находился в коме.

Выдвигалась версия, что он якобы скончался от осложнений после перенесенной операции на сердце.

Другие СМИ сообщали, что лидер КНДР "восстанавливался после процедуры на вилле за пределами Пхеньяна".