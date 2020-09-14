Ким Чен Ын заметно похудел

В сети появилось свежее фото главы Северной Кореи Ким Чен Ына. На фото заметно, что лидер КНДР заметно похудел, по сравнению с предыдущими фото, у него отсутствует второй подбородок.
Ким Чен Ын, сентябрь 2020
Ким Чен Ын, июль 2020
Ким Чен Ын, июль 2020
Следует отметить, что весной этого года в СМИ появилась информация об исчезновении северокорейского главы из публичного пространства.
Журналисты заявляли о критическом состоянии Ким Чен Ына. В частности, сообщалось, что северокорейский диктатор на протяжении нескольких месяцев находился в коме.
Выдвигалась версия, что он якобы скончался от осложнений после перенесенной операции на сердце.
Другие СМИ сообщали, что лидер КНДР "восстанавливался после процедуры на вилле за пределами Пхеньяна".