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Жадность погубила: в Китае опрокинувшийся грузовик убил восьмерых человек, собиравших чеснок на месте предыдущего ДТП

Жадность погубила: в Китае опрокинувшийся грузовик убил восьмерых человек, собиравших чеснок на месте предыдущего ДТП
Обновлено 01:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
В провинции Хэнань вследствие опрокидывания грузовика погибли восемь человек, еще одиннадцать получили ранения.

Трагедия случилась на территории уезда Шанчэн города Синьян, сообщило издание "Синьхуа".

Из грузовика с чесночными зубчиками по неосторожности рассыпалась часть товара на трассу. Узнав о происшествии, местные жители поспешили на аварии забрать чеснок.

В тот момент, когда они его собирали, на этом же участке дороги опрокинулся другой грузовик с гравием.

Двое человек погибли на месте ДТП. Другие шестеро пострадавших скончались уже в больнице.

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Состояние остальных 11 пострадавших стабильное. Местные власти создали группу для расследования причин инцидента.

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Китай, ДТП.

Автор:

Телеграф
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