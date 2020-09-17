Жадность погубила: в Китае опрокинувшийся грузовик убил восьмерых человек, собиравших чеснок на месте предыдущего ДТП

В провинции Хэнань вследствие опрокидывания грузовика погибли восемь человек, еще одиннадцать получили ранения.

Трагедия случилась на территории уезда Шанчэн города Синьян, сообщило издание "Синьхуа".

Из грузовика с чесночными зубчиками по неосторожности рассыпалась часть товара на трассу. Узнав о происшествии, местные жители поспешили на аварии забрать чеснок.

В тот момент, когда они его собирали, на этом же участке дороги опрокинулся другой грузовик с гравием.

Двое человек погибли на месте ДТП. Другие шестеро пострадавших скончались уже в больнице.

Состояние остальных 11 пострадавших стабильное. Местные власти создали группу для расследования причин инцидента.