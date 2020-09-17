Жадность погубила: в Китае опрокинувшийся грузовик убил восьмерых человек, собиравших чеснок на месте предыдущего ДТП

Трагедия случилась на территории уезда Шанчэн города Синьян, сообщило издание "Синьхуа".
Из грузовика с чесночными зубчиками по неосторожности рассыпалась часть товара на трассу. Узнав о происшествии, местные жители поспешили на аварии забрать чеснок.
В тот момент, когда они его собирали, на этом же участке дороги опрокинулся другой грузовик с гравием.
Двое человек погибли на месте ДТП. Другие шестеро пострадавших скончались уже в больнице.
贪小便宜丢性命，习气什么时候能改？
河南信阳两货车连续侧翻，车祸现场很多人捡第一辆车散落地上的大蒜，遭到第二辆车直接压中。官方公布该事故导致现场村民8死11伤。 pic.twitter.com/acng70wK5v
— yulin (@yulin18494807) September 16, 2020
Состояние остальных 11 пострадавших стабильное. Местные власти создали группу для расследования причин инцидента.