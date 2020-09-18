Уникальный случай: в Мьянме родился ребенок с двумя головами

В столице Мьянмы городе Нейпьидо родился ребенок с двумя головами.

Младенец родился 16 сентября и стал вторым ребенком в семье, сообщило издание Myanmar Times.

Маму ребенка, 29-летнюю Санду Мьин попала в больницу на восьмом месяце беременности. Во время родов начались осложнения, поэтому ей сделали кесарево сечение. Новорожденный родился с весом 2,5 кг.

У него две руки, две ноги и один набор внутренних органов, как у обычного ребенка.

"Не считая лишней головы, новорожденный полностью здоров. Я видел сиамских близнецов, но это первый случай, когда я вижу двухголового ребенка", — заявил директор больницы. Мальчика перевели в реанимацию специализированного педиатрического медучреждения.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай в Мьянме. Так, в 2001 году в Мандалае родились Мо Ма Ма Аунг и Мо Па Па Аунг соединенными друг с другом в области бедра. Врачи-хирурги провели операцию и успешно разделили детей всего спустя год после их рождения.

В июле 2019 года в индийском штате Одиша родились сиамские близнецы с одним сердцем на двоих.