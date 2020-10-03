Азербайджан взял в плен пятерых военных Армении: в сеть попали их фото

В Нагорном Карабахе продолжается противостояние Азербайджана и Армении. Армия Азербайджана начала брать пленных.

Азербайджанская армия продолжает наступление в оккупированном Арменией Карабахе.

Об этом в Twitter сообщило местное издание Karabağ Monitör.

Отмечается, что в ходе продолжающихся операций азербайджанской армии были взять в плен пятеро армянских солдат, что видно на снимке прикрепленном в посте.

Вскоре появилось еще одно изображение пленных.

Напомним, омбудсмен НКР Артак Бегларян рассказал, что столица Нагорно-Карабахской республики в пятницу впервые была обстреляна из тяжелых ракетных установок, погиб один человек, ранены 11.