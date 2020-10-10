В Кыргызстане снова задержали экс-президента Атамбаева: в чем его обвиняют

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности.

Отмечается, что бывший глава государства обвиняется в организации массовых беспорядков в Бишкеке.

В ГКНБ рассказали, что вместе с Алмазбеком Атамбаевым были задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев.

"В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления", - сообщили в комитете.