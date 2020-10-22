Вьетнам переживает худшее наводнение за последние десятилетия: погибли более ста человек

Число погибших от обширных наводнений во Вьетнаме возросло до 111, в то время как еще 22 числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщает CNN.
"Эти разрушительные наводнения - одни из самых сильных, которые мы видели за последние десятилетия", - заявил во вторник президент Вьетнамского общества Красного Креста Нгуен Тхи Суан Ту.
По данным государственного Вьетнамского информационного агентства (VNA), более 7,2 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель культур и около 250 тысяч домохозяйств были затоплены, число погибшего крупного рогатого скота и домашних птиц оценивается в более чем 6,9 миллионов. Шестнадцать национальных автомагистралей и почти 162 километра дорог в четырех провинциях были размыты.
В настоящее время страна готовится к новому натиску тропического шторма Саудель, который движется во Вьетнам, предварительно нанеся удар по Филиппинам. Там он вызвал наводнение и вынудил тысячи жителей эвакуироваться.
Октябрь - месяц дождей во Вьетнаме, но в течение нескольких недель в стране была особенно плохая погода, которая сказалась на сельском хозяйстве, ирригации и транспорте.
Напомним, 19 октября ураган в турецкой Анталии убил человека и причинил масштабные разрушения.