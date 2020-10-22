Скачать
Четверг, 22.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19
Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19
Турция "без колебаний" готова отправить войска в Карабах
Турция "без колебаний" готова отправить войска в Карабах
Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября

Вьетнам переживает худшее наводнение за последние десятилетия: погибли более ста человек

Вьетнам переживает худшее наводнение за последние десятилетия: погибли более ста человек
Обновлено 01:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - Pam Wright
Во Вьетнаме, в результате одного из сильнейших наводнений за прошедшие десятилетия погибли более сотни человек.

Число погибших от обширных наводнений во Вьетнаме возросло до 111, в то время как еще 22 числятся пропавшими без вести. 

Об этом сообщает CNN.

"Эти разрушительные наводнения - одни из самых сильных, которые мы видели за последние десятилетия", - заявил во вторник президент Вьетнамского общества Красного Креста Нгуен Тхи Суан Ту.

По данным государственного Вьетнамского информационного агентства (VNA), более 7,2 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель культур и около 250 тысяч домохозяйств были затоплены, число погибшего крупного рогатого скота и домашних птиц оценивается в более чем 6,9 миллионов. Шестнадцать национальных автомагистралей и почти 162 километра дорог в четырех провинциях были размыты.

В настоящее время страна готовится к новому натиску тропического шторма Саудель, который движется во Вьетнам, предварительно нанеся удар по Филиппинам. Там он вызвал наводнение и вынудил тысячи жителей эвакуироваться.

Октябрь - месяц дождей во Вьетнаме, но в течение нескольких недель в стране была особенно плохая погода, которая сказалась на сельском хозяйстве, ирригации и транспорте.

Напомним, 19 октября ураган в турецкой Анталии убил человека и причинил масштабные разрушения. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Наводнение, Вьетнам, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе: актуальная карта и видео
02 В Гяндже происходит настоящая человеческая трагедия, - журналист из Азербайджана
03 Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников: в сети смеются
04 Теневые схемы на рынке электроэнергии – главная иллюстрация масштабной коррупции в Украине – эксперт
05 "Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее шестилетнюю дочь
Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее шестилетнюю дочь
Считает себя ведьмой: кто такая Алена Лоран, у которой пытались украсть ребенка под Киевом
Считает себя ведьмой: кто такая Алена Лоран, у которой пытались украсть ребенка под Киевом
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
&quot;Старость не в радость&quot;: фигуру Веры Брежневой раскритиковали в сети
"Старость не в радость": фигуру Веры Брежневой раскритиковали в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь