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В Индии врачу продали "волшебную лампу" за 40 тысяч долларов

В Индии врачу продали "волшебную лампу" за 40 тысяч долларов
Обновлено 22:20 Сегодня Телеграф

В Индии мошенники продали врачу "волшебную лампу Аладина" за 40 тысяч долларов. 

Об этом пишет BBC

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Местный врач "выложил" за покупку 41 600 долларов и должен был заплатить еще почти 160 тысяч. 

Обманутый мужчина сам обратился к полиции. По его словам, он недавно лечил пациентку и познакомился с двумя мужчинами, которые представились ее сыновьями. 

Он рассказали о "волшебной лампе", которая якобы приносит богатство, здоровье и счастье. Также они рассказали о том, что к ним домой приходил "баба", божественный человек. 

Когда они встретились, "Аладин" действительно явился. Лишь позже врач понял, что это был переодетый мошенник.   

Полиция арестовала двоих участников преступления, а вот женщина, которую тоже подозревают в причастности к преступлению, до сих пор ищут. Правоохранители подозревают, что врач не единственная жертва преступников. 

Как сообщалось ранее, в Харькове мошенники возродили старую схему со сборами денег на "похороны" дворника или уборщика. 

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Индия, Мошенники.

Автор:

Телеграф
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