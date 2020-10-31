В Индии врачу продали "волшебную лампу" за 40 тысяч долларов

В Индии мошенники продали врачу "волшебную лампу Аладина" за 40 тысяч долларов.

Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Местный врач "выложил" за покупку 41 600 долларов и должен был заплатить еще почти 160 тысяч.

Обманутый мужчина сам обратился к полиции. По его словам, он недавно лечил пациентку и познакомился с двумя мужчинами, которые представились ее сыновьями.

Он рассказали о "волшебной лампе", которая якобы приносит богатство, здоровье и счастье. Также они рассказали о том, что к ним домой приходил "баба", божественный человек.

Когда они встретились, "Аладин" действительно явился. Лишь позже врач понял, что это был переодетый мошенник.

Полиция арестовала двоих участников преступления, а вот женщина, которую тоже подозревают в причастности к преступлению, до сих пор ищут. Правоохранители подозревают, что врач не единственная жертва преступников.

Как сообщалось ранее, в Харькове мошенники возродили старую схему со сборами денег на "похороны" дворника или уборщика.