Скачать
Вторник, 17.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Корона" убивает турбизнес: один из выходов – заново открывать Украину
"Корона" убивает турбизнес: один из выходов – заново открывать Украину
Рада не смогла отменить карантин выходного дня
Рада не смогла отменить карантин выходного дня
Леся Никитюк расстроилась из-за мошенников в интернете
Леся Никитюк расстроилась из-за мошенников в интернете
Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен
Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен

17 ноября называют днем рождения COVID-19: что известно о первом случае заражения

17 ноября называют днем рождения COVID-19: что известно о первом случае заражения
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф

Первый случай коронавируса COVID-19 был выявлен, предположительно, ровно год назад, за это время в мире диагностировали уже свыше 55 млн заражений и зафиксировали более 1,3 млн смертей среди инфицированных.

Как писала газета South China Morning Post (SCMP) в марте этого года, "нулевой пациент" с COVID-19 был, вероятно, зафиксирован 17 ноября 2019 года в городе Ухань (китайская провинция Хубэй). Им, как считается, был 55-летний мужчина.

Отмечается, что данные по предположительному "нулевому пациенту" разнятся. Некоторые медики из Уханя установили 1 декабря днем первого подтвержденного случая коронавируса. Другие специалисты в сфере здравоохранения предполагают, что впервые с неизвестным вирусом в уханьской больнице столкнулись 16 декабря.

В конце апреля этого года стало известно, что в разведсообществе США полагают, что коронавирус COVID-19 не был синтезирован искусственно. 

До этого глава Госдепа США Майк Помпео обвинял китайское правительство в создании препятствий исследованиям о природе коронавируса. 

Телеканал Fox News в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник. 

В США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна Всемирная организация здравоохранения. В Китае считают бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане и отвергают обвинения Вашингтона. 

Напомним, что сегодня, 17 ноября коронавирус побил рекорд в Киеве: такого числа заболевших в столице еще не было

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На канале Порошенко ведущий обвинил во лжи нардепа из его фракции: видео скандала в прямом эфире
02 Друг Путина умер от коронавируса: за ним в Европу отправили "летающий госпиталь"
03 Пионтковский рассказал, чем Трамп расстроил Путина
04 Лев Лещенко пожаловался на нищету
05 В Крыму умер один из главарей оккупантов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мэр Кривого Рога Вилкул отказался участвовать во втором туре выборов
Мэр Кривого Рога Вилкул отказался участвовать во втором туре выборов
Ударят сильные морозы: синоптики огорчили прогнозом до конца рабочей недели
Ударят сильные морозы: синоптики огорчили прогнозом до конца рабочей недели
Советник Ермака предложил записать ролики из больниц для взбунтовавшихся против карантина мэров
Советник Ермака предложил записать ролики из больниц для взбунтовавшихся против карантина мэров
В России прощаются с Арменом Джигарханяном (видео)
В России прощаются с Арменом Джигарханяном (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь