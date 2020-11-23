"Что вы знаете о невезении": мужчина переборол три опаснейших болезни, когда его укусила ядовитая кобра

Сотрудник благотворительной организации из Великобритании Ян Джонс за одну поездку в Индию подхватил коронавиурс, лихорадку денге и малярию, а сейчас поправляется после укуса черной королевской кобры.

Об этом пишет "Іndianexpress".

"Джонс был госпитализирован в местную больницу после того, как на прошлой неделе его укусила индийская черная королевская кобра в деревне неподалеку от города Джодхпур. У мужчины проявились типичные симптомы отравления змеиным ядом: потеря остроты зрения и трудности при ходьбе", - говорится в сообщении.

Изначально доктора подозревали у Джонса повторное заражение коронавирусом, так как ранее он им уже болел, но его тест оказался отрицательным.

"Папа - боец. Во время своего пребывания в Индии он уже страдал от малярии, лихорадки денге и Covid-19", - сказал его сын Себ Джонс.

Блогер Назара Приходько прокомментировал невезение британца Джонса.

"Что вы знаете о невезении. Это - британец Ян Джонс. В этом году, находясь в Индии, он ОДНОВРЕМЕННО заболел КОВИД, лихорадкой Денґе и малярией, а сейчас, опять же в Индии его укусила ядовитая кобра. Ян - участник благотворительной инициативы и бывший медик, вот и бывает в Индии регулярно. Вот для кого 2020 точно апокалиптический. Желаю ему скорейшего выздоровления и беречь себя!"