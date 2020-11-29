У переболевшей COVID-19 женщины родился малыш с антителами к коронавирусу

Редкий случай зафиксирован в медицинской практике Сингапура. Как передает местный портал Коронавирусом переболела его мать, заразившись на десятой неделе беременности.

Издание отмечает, что 31-летняя жительница Сингапура еще в марте "привезла" вирус из Европы. При этом заболевание протекало у нее в легкой форме, без осложнений. На всякий случай женщину положили в больницу, но уже через пару недель выписали.

В ноябре она родила сына, у которого не был обнаружен коронавирус, но выявлены антитела к нему. Врачи объяснили женщине, что вероятнее всего она передала их ребенку. У самой женщины антитела к COVID-19 исчезли.

Отмечается, что это может быть уже не первый подобный случай в Сингапуре, так как в апреле у местной жительницы родился ребенок после того, как она на 36-й неделе заразилась коронавирусом. Именно он, по данным издания, и мог стать первым ребенком с антителами.

Напомним, 12978 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.