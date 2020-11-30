Огонь разлетался "залпами": боевики ИГИЛ обстреляли китайский завод в Ираке (видео)

Террористы "Исламского государства" (ИГИЛ) атаковали китайский нефтеперерабатывающий завод, который расположен на территории иракского города Байджи. Здесь же, на территории завода, дислоцируются несколько десятков военнослужащих Китая.

Соответствующие кадры появились в YouTube и в Telegram-канале "Last Defender".

Боевики ИГИЛ, по предварительной информации, обстреляли завод по переработке нефти из реактивных систем залпового огня.

Baiji Oil Refinery (#Iraq) under ISIS attack pic.twitter.com/G53sqfN9cd — Last Defender (@LastDef) November 29, 2020

В результате обстрела на территории завода возникло несколько пожаров, которые вспыхивали в разных местах с невероятной скоростью. На видео видно, то первоначально огонь было сложно контролировать. На данный момент неизвестно, удалось погасить огонь или нет.

Как сообщал "Телеграф", ранее на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв, после которого возник сильный пожар.