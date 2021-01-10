В районе крушения Boeing 737-500 нашли части тел, вещи и сигналы "черного ящика" (видео)

Власти Индонезии заявили, что, нашли место, где, находится Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в небе над Индонезией в субботу, 9 января.

Об этом сообщает ВВС.

Так, в воскресенье, 10 января, были обнаружены сигналы, предположительно поступающие от бортового самописца самолета. На данный момент на место, где в Яванском море может находится упавший самолет, местные власти отправили более 10 кораблей с водолазами.

"Мы обнаружили сигналы в двух точках, это может быть черный ящик", - сказал руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито.

Кроме того, следователи проверяют, действительно ли обломки и части тела, которые были обнаружены рыбаками недалеко от места падения Boeing, действительно принадлежат ему же. В частности, представитель полиции Джакарты Юсри Юнус сообщил, что поисковики обнаружили две сумки.

"В первой сумке были вещи пассажиров, в другой - части тела», - сказал он репортерам. - Мы все еще занимаемся установлением этих находок".

Так, по данным Сovesia, в сумках нашли части тела и куски джинсов, которые могут принадлежать одному из пассажиров. Эти части тела и брюки позже будут идентифицированы и сопоставлены с генетическими данными семей, которые собирает полиция.

Поисково-спасательные работы были приостановлены на ночь, но возобновлены рано утром в воскресенье, 10 января. Для помощи в поисках были также задействованы четыре самолета.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео момента падения самолета в Индонезии. Также появились первые фото и видео с места крушения самолета в Индонезии.

Кроме того, в сети поднялась волна сочувствия и скорби по пассажирам индонезийского самолета (многие не верят, что кому-то удалось выжить), сравнивая катастрофу с трагедией МАУ в небе над Тегераном, которая произошла год назад 8 января.