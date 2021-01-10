Лишился жены и троих детей: близкий жертв индонезийского Boeing тронул историей своей потери

Родственник пассажиров Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в небе над Индонезией, поделился своей историей.

О ней пишет ВВС.

Родственники пассажиров с нетерпением ждали в аэропорту Понтианака, а также в международном аэропорту Джакарты Сукарно-Хатта тех, кто оказался на борту злополучного лайнера.

"У меня в полете четверо членов семьи - моя жена и трое детей, - рассказал журналистам сквозь слезы Яман Зай. - Моя жена прислала мне сегодня фотографию ребенка ... Как не разорвать мое сердце на части?".

Как сообщал "Телеграф", ранее появились первые фото и видео с места крушения самолета в Индонезии.

Интересно, что свидетелями трагедии стали рыбаки, которые как раз занимались выловом рыбы в Яванском море, куда и упал Boeing, они и рассказали, как именно произошло крушение.