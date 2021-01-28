В Сингапуре подросток планировал массовые убийства мусульман в мечетях

28 января, в Сингапуре задержали 16-летнего подростка по обвинению в заговоре с целью убийства мусульман в двух мечетях в годовщину нападения на Крайстчерч.

Об этом сообщили ВВС.

Под влиянием убийцы из Крайстчерча Брентона Тарранта подросток якобы планировал зарезать своих жертв ножом и транслировать нападение.

Он самый молодой из задержанных в соответствии с Законом о внутренней безопасности, который допускает содержание под стражей без суда.

Нападение в Крайстчерче было самым ужасным массовым расстрелом в истории Новой Зеландии.

Около 51 человека погибли, когда они были застрелены Таррантом, приговоренным к пожизненному заключению без права досрочного освобождения, в двух мечетях 15 марта 2019 года.

Утверждается, что 16-летний сингапурец, который не был идентифицирован, но был описан как протестантский христианин индийской национальности, "руководствовался сильной антипатией к исламу и увлечением насилием", - сообщило Министерство внутренних дел страны. Внутренние дела (MHA).

Он - первый задержанный, предположительно вдохновленный ультраправой экстремистской идеологией в Сингапуре, где террористические нападения и насильственные преступления редки. Мальчик находится под стражей с прошлого месяца.

Стоит напомнить, что ранее, в центре Парижа группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинца. Подросток находится в коме.