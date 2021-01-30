Перебои со светом, сирены, взрывы и диверсии: появились слухи о неладном в Иране

В ночь на субботу, 30 января, в Иране произошло несколько неожиданных ЧП, о которых местные власти отмалчиваются.

Так, как сообщает khabaronline.ir, самолет Turkish Airlines, летевший в Тегеран, неожиданно свернул ночью в Баку. По официальным данным, пилот не смог приземлиться на территории международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за непогоды.

Но местные СМИ сообщали обратное. В частности, по их данным, в районе аэропорта была приостановлена подача электроэнергии. Из-за этого аэропорт не принимал самолеты. И турецкий борт, сделав несколько кругов над Тегераном, вынужден был изменить курс и направиться в Баку.

Кроме того, ночью в нескольких районах Тегерана были слышны звуки сирен тревоги. Позже местные власти сообщили, что случилось это из-за сбоя в работе системы одной из организаций. Сирена сработала из-за проникновения в систему воды после сильного дождя.

В то же время, неофициальные иранские паблики передают, что ситуация – намного хуже. Так, по их информации, в Тегеране и на объектах КСИР произошли ко всему прочему и массовые пожары. К этой картине стоит добавить еще и перебои в работе интернет-ресурсов иранских атомных станций и аэропортов, сайтов полиции и правительственных структур.

В свою очередь, российские пропагандисты не исключают диверсию, которая может быть связана с недавним убийством известного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Напомним, 27 ноября под Тегераном был убит самый известный физик-ядерщик Ирана, один из ведущих разработчиков ядерной программы страны Мохсен Фахризаде. В тот день он ехал в бронированном авто с 11 телохранителями, когда его обстреляли, выпустили 13 пуль, после чего он умер в больнице. По слухам, обстрел вели с применением спутникового наведения, искусственного интеллекта и технологии распознавания лиц, (потому что ни одна из пуль не задела сидящую рядом жену).

Как сообщал "Телеграф", ранее в результате взрыва баллонов с хлором на западе Ирана пострадали не менее 230 человек.