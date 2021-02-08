Индонезийская деревня погрузилась в «кровавую» реку (видео)

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01:11 Сегодня Телеграф

В субботу, 6 января, жителей села Дженгот в индонезийской провинции Центральная Ява затопило водой красного цвета. Причиной необычной окраски воды стал краситель, хранившийся на фабрике, расположенной по соседству.

Все дело в батике, который производится в городе Пекалонган, также пострадавшем от наводнения. На батиковых фабриках используется специальный краситель, который и попал в воду. Подобные метаморфозы с "цветной" водой в этих краях не редкость. Вода может быть и ярко-зеленой. Сейчас же пурпурные реки затопили город и создали совершенно апокалиптическую картину, сообщает Reuters.

 

“Красный паводок возник из-за красителя, который в результате наводнения попал в воду. Он исчезнет, через некоторое время, если смешается с дождем”, - заявил Глава Пекалонганской службы помощи при стихийных бедствиях Димас Арга Юда.

Теперь жители региона переживают, чтобы в интернете не пустили провокационные слухи о конце света.

Напомним, после землетрясения, произошедшего в Эгейском море, прибрежные поселки были затоплены.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Наводнение, Индонезия.
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