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Сотни тысяч протестующих и водометы: как в Мьянме сопротивляются военным, захватившим власть (фото)

Сотни тысяч протестующих и водометы: как в Мьянме сопротивляются военным, захватившим власть (фото)
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф

В Мьянме, где 1 февраля произошел военный переворот, где военные захватили власть и арестовали президента, десятки тысяч людей снова вышли на протесты против захвата власти в стране.

Протесты достигли своего апогея настолько, что в частности, в столице Мьянмы, городе Нейпьидо, полиция применила водометы.

Помимо этого, массовые демонстрации также проходят в крупнейшем городе страны Янгоне и втором по величине городе Мандалае.

Протесты в Мьянме

В Мандалае, например, впервые за три дня протестов к демонстрациям присоединились буддийские монахи, играющие в жизни населения Мьянмы значительную роль.

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Всего в протестах принимают участие не менее трехсот тысяч человек.

Протесты в Мьянме

Требования демонстрантов едины во всех городах: проведение первой сессии парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом.

Протесты в Мьянме

Демонстранты выкрикивают лозунги: "Свободу арестованным лидерам!", "Долой военную диктатуру!", "Да здравствует демократия!".

Как сообщал "Телеграф", ранее военные, которые захватили власть в Мьянме, отключили интернет, надеясь утихомирить протестующих.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Мьянма, Протесты, перевороты.
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